Работали HIMARS: оккупанты пожаловались на "бавовну" в штабе батальона "Восток" под Угледаром

Россияне пожаловались на "работу HIMARS" по штабу батальона оккупантов "Восток" (незаконное формирование так называемой "ДНР") в районе Угледара Донецкой области. "Бавовна" произошла в ночь на 13 февраля и, судя по нытью противника в сети, была результативной.

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Один из известных российских военных пропагандистов и командир батальона подтвердил ликвидацию офицера вражеской армии, которого звали Андрей. Россиянин утверждает, что ударили по объекту якобы украинские воины из американской реактивной системы залпового огня HIMARS (официально ВСУ не подтверждали это).

В командном пункте "погиб наш старый товарищ, офицер штаба", написал он. Более точные данные о потерях врага пока неизвестны.

Пропагандист-военный посетовал, что штабы батальонов крайне важны, ведь именно они "более всего вовлечены в процесс и управления, и сбора и анализа информации о происходящем". "Все остальные штабы строят свое представление о текущем моменте преимущественно из докладов батальонного уровня", – написал он.

Оккупант признал: "Противник, безусловно, нанес нам урон". Однако он заверяет, что захватчики понимали уязвимость и якобы создали дублирующие каналы связи и управления.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее российский оккупант записал видео после неудачной попытки наступления на Угледар. Он показал разбитую военную технику ВС РФ и пожаловался на то, что "по телику в России такого не покажут".

– По мнению аналитиков Института изучения войны, неудачные попытки войск РФ наступать на Угледар являются свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян.

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