Россия за неделю ''большого наступления'' под Угледаром понесла колоссальные потери: в ВСУ раскрыли подробности

Российские оккупационные войска продолжают пытки наступления в направлении Угледара. У захватчиков нет больших успехов, зато они несут огромнейшие потери личного состава и техники.

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В течение прошедшей недели украинские военнослужащие уничтожили на Угледарском направлении 130 единиц российской техники. Об этом изданию УП рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, за прошлую неделю воины ВСУ уничтожили под Угледаром танковый батальон российских оккупантов. Также враг несет большие потери личного состава.

По словам Дмитрашковского, иногда подразделения Сил обороны уничтожали под Угледаром по 20 единиц российской военной техники за день. Кроме того, он отметил эффективную работу подразделений ракетных войск и артиллерии, которые наносят сокрушительные удары по позициям путинских войск под Угледаром.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления добавил, что из-за огромных потерь остатки 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ устроили бунт. Тела погибших оккупантов россияне бросают на поле боя, даже притом, что "Укрзалізниця" выделила 20 рефрижераторов для доставки тел погибших оккупантов на границу с РФ.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике. Всего за три дня украинские военнослужащие уничтожили под Угледаром и Авдеевкой десятки российских танков.

Ранее сообщалось, что неудачная попытка войск РФ наступать на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян. Кадры провального штурма оккупантов под городом стали "последней точкой невралгии" в информпространстве страны-агрессора.

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский заявил, что причина отчаянных попыток российских оккупантов захватить Угледар на Донетчине, вероятно, заключается в желании разрушить логистику украинских военных. И самое главное – они пытаются прорвать нашу оборону, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ понесли критические потери во время штурмовых действий в пригороде Угледара и сбежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, российские вояки расстреляли собственного командира Виталия Кучия, пославшего их в разведку;

– в сети показали кадры из украинского города Угледар в Донецкой области, который после прихода "освободителей" стал превращаться в руины. Руин все больше из-за российских атак, потому что захватчикам не нужны люди, констатировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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