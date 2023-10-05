Бой был жестоким, последствия враг будет чувствовать долго: ГУР показало работу спецназовцев 'Артана' в Крыму. Видео

В рамках недавней спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма украинские разведчики высадились не только на западном побережье полуострова. Спецназовцы также выполняли задания на Тендровской и Кинбурнской косах.

Об этом сообщило ГУР МО и выложило видео спецоперации во временно оккупированном Крыму. На кадрах запечатлено, как работает подразделение специального назначения "Артан".

На оккупированных врагом территориях спецназовцы вступили в упорное сражение с российскими захватчиками. В ходе столкновения украинские воины нанесли значительные потери врагу.

Выполнив боевое задание в Крыму, воины "Артана" на пути ухода также вступили в бой на море. оккупанты попытались преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации. Однако потерпели поражение.

Видео дня

Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь впоследствии. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", – отметил командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведчики спецподразделения ГУР показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении. Вместе с собратьями из других формирований сил обороны они не дают оккупантам свободно дышать на украинской земле.

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