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Спецподразделение ГУР МО показало, как уничтожает врага под Бахмутом. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
2,3 т.
Спецподразделение ГУР МО показало, как уничтожает врага под Бахмутом. Видео

Разведчики спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении. Вместе с побратимами из других формирований Cил обороны они не дают оккупантам свободно дышать на украинской земле.

Видео опубликовали в Telegram-канале ГУР. Его посвятили Дню защитников и защитниц, который отмечается 1 октября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Там отметили, что разведчики-спецназовцы сейчас находятся в боях на фронте, где вместе с воинами Вооруженных сил Украины выжигают московскую нечисть из украинской земли.

Спецподразделение ГУР МО показало, как уничтожает врага под Бахмутом. Видео

На кадрах украинцам показали разгром российских позиций под Клещиевкой на Бахмутщине. Из авиации, артиллерии и стрелкового оружия в ближних боях украинские воины в прямом смысле слова огнем выжигают оккупантов из посадок, где они засели.

Видео дня
Спецподразделение ГУР МО показало, как уничтожает врага под Бахмутом. Видео

"Воины спецподразделения "Тимура" (псевдо командира подразделения, участвовавшего в освобождении острова Змеиный. – Ред.) поздравляют с Днем защитников и защитниц!" – говорится в подписи к видео.

Спецподразделение ГУР МО показало, как уничтожает врага под Бахмутом. Видео

За сотрудничество, мужество и профессионализм спецназовцы поблагодарили побратимов из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, объединенной штурмовой бригады "Лють" Нацполиции, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 22-й отдельной механизированной бригады.

Спецподразделение ГУР МО показало, как уничтожает врага под Бахмутом. Видео

"Честь и уважение всем погибшим за волю украинской нации. Слава Украине!" – добавили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в ГУР и ВМС ВСУ показали кадры спецоперации с эвакуации двух украинских десантников из временно оккупированных территорий. В начале войны воины участвовали в боях против врага, но получили ранения и не смогли самостоятельно выйти, поэтому скрывались благодаря помощи мирных жителей.

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