Спецподразделение ГУР МО показало, как уничтожает врага под Бахмутом. Видео

Разведчики спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении. Вместе с побратимами из других формирований Cил обороны они не дают оккупантам свободно дышать на украинской земле.

Видео опубликовали в Telegram-канале ГУР. Его посвятили Дню защитников и защитниц, который отмечается 1 октября (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Там отметили, что разведчики-спецназовцы сейчас находятся в боях на фронте, где вместе с воинами Вооруженных сил Украины выжигают московскую нечисть из украинской земли.

На кадрах украинцам показали разгром российских позиций под Клещиевкой на Бахмутщине. Из авиации, артиллерии и стрелкового оружия в ближних боях украинские воины в прямом смысле слова огнем выжигают оккупантов из посадок, где они засели.

Видео дня

"Воины спецподразделения "Тимура" (псевдо командира подразделения, участвовавшего в освобождении острова Змеиный. – Ред.) поздравляют с Днем защитников и защитниц!" – говорится в подписи к видео.

За сотрудничество, мужество и профессионализм спецназовцы поблагодарили побратимов из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, объединенной штурмовой бригады "Лють" Нацполиции, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 22-й отдельной механизированной бригады.

"Честь и уважение всем погибшим за волю украинской нации. Слава Украине!" – добавили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в ГУР и ВМС ВСУ показали кадры спецоперации с эвакуации двух украинских десантников из временно оккупированных территорий. В начале войны воины участвовали в боях против врага, но получили ранения и не смогли самостоятельно выйти, поэтому скрывались благодаря помощи мирных жителей.

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