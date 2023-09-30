Важна каждая жизнь: ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию по освобождению двух украинских десантников. Видео

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины успешно провели специальную операцию по эвакуации двух украинских десантников. Сообщается, что они находились на временно оккупированной территории одной из областей Украины.

Об этом сообщили на Facebook-странице ВМС ВСУ Украины. Военные скрывались на оккупированной территории благодаря местным жителям.

Несколько недель назад в управлении разведки ВМС получили информацию, что два военнослужащих десантно-штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения РФ находятся на временно оккупированной территории. Там они участвовали в боях с оккупантами, однако получили серьезные ранения и не могли самостоятельно вернуться на контролируемую Украиной территорию. На протяжении всего этого времени они находились в нелегальном положении и успешно скрывались благодаря помощи украинцев.

По информации от Военно-Морских Сил, было принято решение организовать специальную операцию по спасению и эвакуации двух военнослужащих. Ответственность за подготовку и проведение этой операции была возложена на специальное подразделение ВМС "Ангелы".

Видео дня

В короткий срок был разработан план эвакуации, в котором принимало участие Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, чьи подразделения обеспечивали огненное прикрытие при выходе группы.

Благодаря совместным усилиям в этой операции был достигнут вывод с временно оккупированной территории двух военнослужащих, которые более полтора года находились там.

"Спасибо собратьям из ГУР и ДШУ за участие и помощь. Каждая жизнь важна", – пишут в ВМС.

Напомним, что за последние сутки войска Сил обороны Украины на фронте уничтожили 470 российских оккупантов и 38 артиллерийских систем врага. Всего с начала полномасштабной войны на территории Украины было ликвидировано 278 130 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники нанесли очередные потери армии страны-агрессорки России. Бойцы 101-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российский наблюдательный комплекс "Муром-М". Они сделали это с помощью FPV-дрона.