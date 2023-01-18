Бой длился около двух часов: украинские пограничники мощно ударили по оккупантам, пытавшимся прорваться в Бахмут. Фото

Несколько групп российских оккупантов предприняли попытку прорыва в город Бахмут Донецкой области. Врагов заметили на одном из опорных пунктов украинских воинов, защитники открыли по захватчикам огонь из стрелкового оружия, впоследствии к бою присоединились минометчики Госпогранслужбы и артиллерия.

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По итогам двухчасового боя враг потерял по меньшей мере 5 бойцов погибшими и 7 ранеными. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Попытка прорыва в Бахмут = смерть оккупантов. Несколько вражеских групп пытались обойти опорный пункт защитников. Бойцы перехватили маневр стрелковым боем, а пограничники-минометчики и артиллерия накрыли огнем оккупантов. Бой длился около двух часов, за это время защитники уничтожили ранили", - отметили пограничники.

В Госпогранслужбе также показали фотографии с места боя.

На одной из них виден уже "демилитаризованный" оккупант, стремительно приближающийся к статусу "денацифицированный".

Напомним, 17 января ВСУ ликвидировали за сутки 820 оккупантов. Общие безвозвратные потери врага в живой силе к утру 18 января достигли 117 770 российских захватчиков.

Также украинские воины накануне сбили российский самолет Су-25 и уничтожили 9 вражеских танков, Россия понесла потери и в другой технике.