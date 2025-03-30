Бой напоминал блокбастер: кто первым в истории ВСУ получил Серебряную ветвь

Командир группы 225-го отдельного штурмового полка Иван "Котельва" Козин стал первым военным в истории Вооруженных сил Украины, получившим Серебряную дубовую ветвь к Кресту боевых заслуг. Это одна из самых высоких наград для украинских воинов, свидетельствующая о повторном исключительном проявлении храбрости и эффективности на поле боя.

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Старший лейтенант проявил их в боестолкновении с врагом на Курском направлении осенью 2024-го. Историю защитника, отмеченного почетной наградой, обнародовали в Telegram-канале полка.

"Что это за ветка? – может возникнуть вопрос. На самом деле это одна из самых высоких наград. Сам Крест боевых заслуг вручается только за исключительные действия на поле боя. Но когда боец проявляет себя повторно – не менее мощно, не менее результативно – к награде прилагается ветвь: серебряная, а затем и золотая. Выше – только звание Героя Украины", – объяснили военные.

В 225-м полку подчеркнули, что первую в истории Украины серебряную ветвь их боец получил, конечно же, не безосновательно. Он командовал боем, даже краткое описание которого звучит как сцена из военного фильма: наступление врага, сдерживание, контратака, прорыв в тыл, захват высоты, перекрытие логистики.

Только это был не фильм, а бой на территории Курской области РФ в октябре 2024 года, когда рота под командованием "Котельвы" отразила атаку российских войск. Защитники не только удержали позиции, но и перешли в контрнаступление: уничтожили технику, выбили пехоту, совершили маневр в тыл, захватили высоту и перекрыли логистику врага.

Иван Козин возглавил колонну БМП, прорвавшую несколько рядов минных полей на территории России и уничтожившую две вражеских бронемашины. Это создало условия для наступления главных сил батальона. "Котельва" организовал окружение вражеского гарнизона, который успешно штурмовала его рота: в бою были уничтожены два минометных расчета, ликвидированы 15 российских военнослужащих и еще десять взяты в плен.

"Это – новый уровень. Это – 225-й ОШП. И да, мы еще вернемся. И принесем золотую ветвь", – подчеркнули бойцы.

Добавим, что старший лейтенант Иван Козин с позывным "Котельва" – родом из Полтавщины. О защитнике стало известно после появления в соцсетях видео, где его штурмовая группа на Донетчине забрасывает на вражеские позиции улей с пчелами.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля президент Владимир Зеленский встретился с военными, которые полгода участвовали в Курской операции. Он отметил их государственными наградами, а двум воинам-иностранцам вручил паспорта граждан Украины.

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