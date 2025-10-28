Бой продолжался более шести часов: Силы обороны отбили атаку врага в районе Доброполья. Видео

27 октября на Очеретинском направлении украинские военные успешно отбили масштабную механизированную атаку российских сил в районе Доброполья. Бой длился более шести часов и завершился полным провалом врага.

Официальный Telegram-канал 1 корпуса НГУ "Азов" сообщил, что россияне пытались захватить населенные пункты Шахово и Владимировка, бросив в наступление 29 единиц бронетехники, в том числе танки.

По данным подразделения, это одна из самых массовых попыток прорыва за последнее время.

Тактика врага не сработала

Противник пытался усложнить действия Сил обороны, выдвигая технику малыми группами по 4–5 единиц различными маршрутами и в разное время. Также россияне рассчитывали на плохие погодные условия, которые ограничивали работу украинских дронов. Но этот замысел не сработал – атака была вовремя обнаружена и остановлена.

"Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны – прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ и НГУ, а также экипажей беспилотных систем – атака противника была отражена", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов и результаты

В результате боя уничтожено 15 единиц российской техники: два танка, 12 боевых бронированных машин и один легковой автомобиль. Пехота, которая десантировалась с бронетехники, была ликвидирована FPV-дронами. Зачистка мест высадки продолжается.

Этот бой подтвердил то, что даже в сложных погодных условиях украинские подразделения сохраняют контроль над ситуацией и демонстрируют высокую эффективность взаимодействия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как завершилась попытка штурма с применением бронетехники для российских захватчиков на Добропольском направлении. Они 25 октября попытались прорвать украинскую оборону в районе Владимировки, но увязли в болоте. Обездвиженная техника стала отличной мишенью для украинских дронов и Himars.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!