Российская 'броня' утопилась в болоте: украинские отбили штурм врага на Добропольском направлении. Видео

Неудачей завершилась попытка штурма с применением бронетехники для российских захватчиков на Добропольском направлении. Они 25 октября попытались прорвать украинскую оборону в районе Владимировки, но увязли в болоте.

Обездвиженная техника стала отличной мишенью для украинских дронов и Himars. Видео боя показали воины 33 отдельной механизированной бригады.

Россияне бросили на штурм бронетехнику

В бригаде рассказали, что "прожать" полосу обороны 33 ОМБр оккупанты попытались в районе Владимировки. Для этого они не пожалели бронетехники, что в итоге сыграло с россиянами злую шутку.

"5 бронированных единиц выкатились со стороны Новоторецка. Хотя на этот раз погодные условия, на которые, очевидно, так полагались оккупанты, не сыграли им на пользу. Аж 3 машины засели в болоте так, что десант вылезал прямо в воду. А пока это происходило, бригадная артиллерия накрывала скопления живой силы. От такой жирной цели не отказался даже знаменитый Himars, который навелся быстро и точно", – очертили воины ход боя.

В 33 ОМБр добавили, что брошенную российскими штурмовиками технику добили расчеты FPV и тяжелых бомберов бригады, присоединились к "демилитаризации" и смежные подразделения.

"А пехота – сбежала, напевая песни Кобзона. Имеем такие результаты продуктивной обороны: 3 единицы утонули, 2 совместно со смежными подразделениями уничтожили", – отметили в 33 ОМБр.

Там добавили, что подтвердили уничтожение по меньшей мере 1 МТЛБ и 1 мотоцикла.

Также точно известно о ликвидации четырех оккупантов и ранении еще минимум двух.

