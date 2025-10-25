Превратили в металлолом: пограничники уничтожили российские танки под Волчанском. Видео

На Харьковщине пограничники из бригады "Гарт" обнаружили и уничтожили технику и личный состав российских войск. Во время очередной операции в лесополосах разведывательно-ударные группы БпЛА нашли замаскированные позиции противника.

В Госпогранслужбе сообщили, что украинские дроны обнаружили два танка, которые оккупанты пытались скрыть под маскировкой. Однако техника все равно попала в поле зрения операторов беспилотников. Украинские воины нанесли точный удар, в результате которого обе машины были уничтожены.

Кроме танков, в зоне поражения оказались другие технические средства противника – антенны, средства радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Вместе с техникой была ликвидирована и часть личного состава врага, который находился рядом.

В бригаде отметили, что лесополосы на севере Харьковщины "кишат" вражеской техникой, однако украинские воины продолжают системно уничтожать ее с помощью беспилотных разведчиков и ударных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины 23–24 октября 2025 года обнаружили и уничтожили три дорогостоящих элемента российской системы противовоздушной обороны. Под поражение попали: самоходная огневая установка из состава ЗРК "Бук-М3" и две радиолокационные станции 1Л119 "Небо-СВУ".

Также военнослужащие Службы безопасности Украины провели очередную успешную операцию во вражеском тылу. Они уничтожили два российских легкомоторных самолета, которыми агрессор сбивал наши дроны.

