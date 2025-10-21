СБУ уничтожила легкомоторные самолеты РФ, которые перехватывали украинские дроны. Видео

Военнослужащие Службы безопасности Украины провели очередную успешную операцию во вражеском тылу. Они уничтожили два российских легкомоторных самолета, которыми агрессор сбивал наши дроны.

Эти цели на временно оккупированных территориях Украины поразили спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ. Видео их работы опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Что известно о боевой операции СБУ

Небольшие самолеты, которые использовались как часть системы ПВО, захватчики разместили на аэродромах ВОТ. На этих воздушных суднах противник сбивал украинские дальнобойные БПЛА.

Наши защитники выследили самолеты страны-агрессора и, когда те находились на своих стоянках, ударили беспилотниками.

Первая цель познакомилась с "бавовной" в светлое время суток. Корпус самолета путинские военнослужащие пытались прикрыть маскировочными сетками, но это не помешало дрону СБУ отработать точно.

Второй самолет наши воины уничтожили, когда стемнело. Начался сильный пожар, а в небо поднялся густой дым.

"Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойную "бавовну" в российском тылу.

СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!" – заверили представители Службы безопасности Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение понедельника, 20 октября, украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1130 российских военнослужащих, которые вторглись на нашу землю. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной техники страны-агрессора РФ.

