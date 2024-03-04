Бойцы 110-й ОМБр, оборонявшие Авдеевку, отошли на ротацию: 'Стальной фронт' поблагодарил воинов за борьбу за Родину

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, оборонявшие Авдеевку, отошли на ротацию.

Об этом они сообщили через сеть Facebook.

"Выходим с высоко поднятой головой. Через два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова избивать врага", – написали бойцы.

Оборону возле Авдеевки бригада заняла еще в марте 2022 года, и удерживала ее, несмотря на все, до приказа об отступлении. В 2023 году, когда бои были особенно жестокими, бригада в течение 4 месяцев успешно отражала атаки: российские войска потеряли не менее 13 тыс. убитыми и ранеными, а по технике соотношение потерь составило 13:1 в пользу ВСУ.

Отходя на ротацию, воины поблагодарили всех, кто их поддерживал – в частности, Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации, руководство Авдеевского коксохимического завода, а также всех доноров и волонтеров, которые два года оказывали бригаде помощь.

"Мы сражались и будем сражаться за нашу Родину и за наших людей. Все эти годы мы знали, ради чего мы это делаем. И благодарны за всю помощь украинцев, которые поддерживали нас как только могли. Отдельная благодарность закупаемому "Стальному фронту", производил, привозил нам помощь, которая была очень нужна: дроны, авто, тепловизоры и многое другое. В единстве мы непобедимы", – сказал командир бригады, полковник Николай Чумак.

Представители инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" со своей стороны выразили благодарность бойцам за каждый день обороны страны. И рассказали, какое впечатление от сотрудничества с легендарной бригадой.

"Каждая встреча с ними была полна спокойствием, выдержкой, безумной отвагой и оптимизмом, излучаемыми нашими защитниками, несмотря на мрак войны. Эти ребята уничтожали врага беспощадно, ежедневно проходили жестокие бои и переживали потери – и все равно всегда сражались без предупреждений или страха", – прокомментировал представитель "Стального фронта" Александр Мироненко.

Напомним, "Стальной фронт" – это миллитарная инициатива бизнесмена Рината Ахметова, созданная его бизнесами для поддержки защитников Украины.