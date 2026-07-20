Бойцы 225-го полка взяли в плен группу оккупантов, которые хотели проникнуть в тыл ВСУ ради "картинки". Видео

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка в ходе зачистки инфильтрированных групп противника взяли в плен 64 российских военнослужащих. Пленные получили приказ проникнуть в тыл украинских сил, не вступать в открытые бои и устанавливать флаги РФ, которые должны были использоваться для пропагандистских сюжетов о якобы захвате украинских населенных пунктов.

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О результатах операции сообщил 225-й отдельный штурмовой полк. Также российские военнопленные рассказали об обстоятельствах своего попадания в плен.

Операция по выявлению и уничтожению инфильтрированных групп противника была проведена в районах Тернуватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки. По её итогам украинские защитники взяли в плен 64 российских военнослужащих, которые пополнили обменный фонд Украины.

Один из пленных рассказал, что группы действовали по заранее определенному маршруту.

"По карте дойти до населенных пунктов, вывесить флаг, обходить в основном пехоту. Выжигателей (экипажи БПЛА – ред.), если вычисляли, то уничтожали", – сказал он.

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Еще один российский военный сообщил, что командование приказывало избегать столкновений с бойцами 225-го полка.

"Перед выходом сказали избегать контактного боя, обходить посты. Говорят, что специалисты хорошо подготовлены", — заявил пленный.

По словам другого военнопленного, личному составу объясняли, что нужно проникнуть в украинское село, установить флаг и вернуться обратно.

"Слышал, что они хорошо подготовлены, спецназ, не вступать с ними в контакт, обходить. Проникнуть в село, которое занято, повесить флаг, чтобы было видно, что оно, типа, нами занято, и вернуться отсюда. Проникнуть, может, для картинки, я не знаю", – сказал он.

После захвата несколько россиян также рассказали о своём пребывании в украинском плену.

"С первой секунды всё нормально. Не били, ничего", — заявил один из них.

Другой добавил, что после ранения ему оказали помощь.

"Оказали медицинскую помощь… Кормят", – сказал военнопленный.

Один из российских военных также заявил, что лично не подтвердил информацию российской пропаганды о якобы жестоком обращении украинских военных с пленными.

"Полностью опровергаю заявление представительства Министерства обороны РФ… В бою – да, штурмуют, атакуют. А так, в мирной обстановке – все ребята хорошие", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июне 2026 года в плен к украинским воинам сдалсяправнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев. Последние 19 лет он прожил в США, затем из-за ностальгии по советскому прошлому вернулся в Россию, где накопил долгов и нашёл выход в том, чтобы пойти воевать против Украины.

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