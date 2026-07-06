«Деньги нужно было отдавать»: правнук Брежнева рассказал, как сбежал из США и оказался на войне против Украины. Видео

В июне 2026 года в плен украинским воинам сдался правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев. Последние 19 лет он прожил в США, затем, тоскуя по советскому прошлому, вернулся в Россию, где накопил долгов и нашел выход в том, чтобы пойти воевать против Украины.

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Однако уже в первом неудачном штурме он сдался в плен украинским Силам обороны. Об этом он рассказал в проекте "Хочу жить".

Как правнук Брежнева оказался на войне против украинцев

45-летний мужчина является приемным внуком дочери бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного.

В 1995 году Милаев уехал из России в США, где прожил 19 лет. В Нью-Йорке он работал на стройках, во флоте и в такси. Из-за тоски по советскому прошлому и усталости от американского образа жизни вернулся в Россию, где работал водителем грузовика. Впоследствии он погряз в огромных долгах, остался без прописки и нашёл выход из затруднительного положения в том, чтобы подписать контракт с Минобороны РФ в надежде отсидеться в тылу.

"Деньги нужно было отдавать. Долг… около миллиона рублей… Я думал, размышлял. Ну, вообще-то я не собирался идти в штурмовики... Думал, что попаду, ну, тоже водителем", – рассказал оккупант.

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Однако отсидеться в тылу не получилось, и его отправили на передовую.

Сдался в первом же бою

Первый же боевой выход Милаева закончился полным провалом, их подразделение понесло огромные потери. Как рассказал Милаев, из всей их бригады осталось около 20 человек, и выжить там было практически невозможно.

Оккупанты попали под удар артиллерии. Чтобы спастись, Милаев вышел к разрушенному мосту, где его заметили украинские дроны.

Перед отправкой на фронт российские командиры запугивали солдат байками о том, что в плену "живьё-живьё вырезают органы и выбрасывают на свалку", и советовали совершать самоубийство. Однако реальность оказалась иной, и условия содержания в украинском плену оккупант Антон Милаев назвал "шикарными" и соответствующими международному праву.

Что предшествовало

Правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен к украинским военным. Как сообщила мать Милаева Ирина Кузнецова, осенью прошлого года её сын отправился на войну сапёром. Уже в ноябре он перестал выходить на связь с родственниками.

Через несколько месяцев семья получила информацию о том, что мужчина находится в плену на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что пленный россиянин рассказал, как украинские пограничники спасли ему жизнь. Россиянин очень удивлен – как его спасли украинцы, рискуя собственной жизнью, почему его не пытали и т. д. Даже общение без использования ненормативной лексики показалось оккупанту странным.

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