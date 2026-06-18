Правнук Леонида Брежнева (Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза) Антон Милаев попал в плен к украинским военным. Осенью прошлого года он отправился на войну против Украины, однако с ноября перестал выходить на связь.

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Об этом сообщает одно из российских СМИ. Информацию журналистам подтвердила мать Антона Милаева Ирина Кузнецова.

45-летний мужчина является приемным внуком дочери бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного.

Как сообщила мать Милаева Ирина Кузнецова, осенью прошлого года её сын отправился на войну в качестве сапёра. Уже в ноябре он перестал выходить на связь с родственниками.

Через несколько месяцев семья получила информацию о том, что мужчина находится в плену на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

Напомним,украинские пограничники взяли в плен очередного российского наемника, который поддался соблазну денег и пошел на войну убивать украинцев. Им оказался гражданин Бурунди (государство в Центральной Африке).

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Также OBOZ.UA сообщал, чтосотни иностранных граждан, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен, остаются в правовом вакууме. Москва не заинтересована в возвращении наемников. В некоторых случаях они не могут вернуться ни в РФ, ни в родную страну.

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