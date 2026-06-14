Сотни иностранцев, воевавших на стороне России и попавших в плен, оказались в правовом вакууме – медиа

Сотни иностранных граждан, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен, остаются в правовом вакууме. Москва не заинтересована в возвращении наемников. В некоторых случаях они не могут вернуться ни в РФ, ни в свою родную страну.

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На момент публикации в украинском плену находятся представители 48 национальностей. Большинство из них — –, граждане Центральной Азии, которых активно вербуют среди трудовых мигрантов на территории РФ. Об этом говорится в материале Le Monde.

По словам спикера Координационного штаба Петра Яценко, среди более чем 28 тысяч иностранцев, которые после начала полномасштабного вторжения подписали контракты с Вооруженными силами РФ, почти 13 тысяч являются выходцами из государств Центральной Азии.

В плену находятся граждане Кении, Мали, Египта, Турции, Непала, Шри-Ланки и Республики Конго. Для них создали отдельный лагерь, где они могут общаться с соотечественниками на родном языке. Также с 2022 года в украинские места содержания попадали граждане Греции, Словакии, Италии, Эстонии и Болгарии, которые воевали на стороне России.

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Как отмечает Le Monde, многие иностранцы соглашались на службу в российской армии из-за обещаний упрощенного получения российского гражданства. Однако после попадания в плен часть из них оказалась в ситуации, когда не может вернуться ни в Россию, ни в родную страну.

По словам Яценко, некоторые иностранцы находятся в украинских центрах содержания уже несколько лет. Он утверждает, что Россия не проявляет интереса к их возвращению, даже если они уже получили российские паспорта.

Руководитель секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко рассказал, что россияне практически не затрагивают вопрос возвращения иностранцев во время переговоров об обмене. Исключением являются лишь граждане Северной Кореи, в отношении которых поступали соответствующие запросы.

Отдельным вопросом остается судьба двух северокорейских военных, попавших в плен в ноябре 2025 года. Они попросили передать их в Южную Корею. В похожей ситуации находятся и двое граждан Китая, захваченных весной 2025 года, которыми, по словам Охрименко, российская сторона также не интересуется.

Напомним, Россия продолжает вербовать иностранных наемников для войны против Украины, используя обманчивые схемы под видом трудоустройства. Среди жертв все чаще оказываются граждане африканских стран, в частности Нигерии.

Также OBOZ.UA сообщал, что иностранных граждан, соглашающихся на контракт с российской армией, заставляют оплачивать собственное "оформление" – суммы достигают 1,5 млн рублей. При этом обещанные компенсации за расходы часто не выплачиваются, а сам процесс сопровождается признаками мошенничества.

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