Иностранных граждан, которые соглашаются на контракт с российской армией, заставляют оплачивать собственное "оформление" – суммы достигают 1,5 млн рублей. При этом обещанные компенсации за расходы часто не выплачиваются, а сам процесс сопровождается признаками мошенничества.

В результате люди оказываются без денег еще до попадания в зону боевых действий. Информацию обнародовал украинский проект "Хочу жить".

В сети появились доказательства того, как работает схема вербовки иностранцев в российскую армию. Речь идет о переписке гражданина Нигерии Джозефом Чуквуебука, который пытался вернуть деньги, потраченные на поездку в Россию.

Ему обещали компенсацию за билеты и оформление документов, однако по прибытии никаких выплат он не получил.

Вербовщики не только не выполняют финансовых обещаний, но и поощряют новобранцев приводить других кандидатов, предлагая за это бонусы. Таким образом формируется своеобразная сеть, где уже завербованные иностранцы становятся инструментом для привлечения новых.

Ключевым элементом схемы являются так называемые "юридические услуги". Иностранцам предлагают подписать соглашения с российскими юридическими лицами, которые якобы помогают с оформлением контракта с Минобороны РФ. Стоимость таких услуг фактически равна единовременной выплате, которую государство обещает новобранцу, – около 1,5 млн рублей.

Фактически эти компании существуют лишь формально. В упомянутом случае фигурирует структура под названием "Ответ", зарегистрированная в Ростове-на-Дону, которая, по данным источников, является лишь индивидуальным предпринимателем со счетом для приема платежей. Через такие структуры деньги поступают как от государства, так и от самих иностранцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году в стране-агрессоре России планируют завербовать в армию около 20 тысяч иностранцев иностранцев. Первоначально – во всех федеральных округах, где уже осуществлены контрольные проверки численности мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет. Но это не единственный "ресурс", на который рассчитывают в Кремле. Соответствующая работа ведется и за пределами РФ.

