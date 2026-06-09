'Увидел страх в его глазах': пограничник рассказал о взятии в плен гражданина Бурунди, который воевал за Россию. Видео

Украинские пограничники взяли в плен очередного российского наемника, который соблазнился деньгами и пошел на войну убивать украинцев. Им оказался гражданин Бурунди (государство в Центральной Африке).

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Иностранец не сопротивлялся, быстро сложил оружие и даже сказал "спасибо" нашим бойцам. Об этом рассказали в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

История пленного наемника РФ

Пограничник подразделения "Страж" бригады "Месть" рассказал, что украинские воины взяли в плен российского наемника на Лиманском направлении. Оккупант испугался и сдался не раздумывая.

"Я увидел страх в его глазах, в первую очередь. Он поднял свое оружие и на нем уже не было ничего. Он понимал, куда он идет. Конечно, я его положил, обыскал, забрал оружие. С нами он 3-4 дня просидел в окопе", – вспомнил работник ГПСУ Евлах.

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Далее наши бойцы забрали пленного в безопасное место, он начал аплодировать и жестами показывал, что очень голоден, ведь четыре дня не имел ни еды, ни воды. Военные поделились с ним тушенкой и напоили чаем.

"Я говорю, мы же не плохие, мы хорошие люди все. Он начал говорить не "спасибо командир", а "спасибо", – отметил пограничник.

Гражданин Бурунди также пожаловался на то, что дома ему жилось плохо, а в Украину он пришел с оружием, потому что были нужны деньги.

"Трудно с ним не было, он понял, что его бросили. Он вел себя спокойно, не бушевал", – добавил Евлах.

Напомним, на подступах к украинским позициям бойцы бригады "Форпост" Государственной пограничной службы Украины взяли в плен четырех военнослужащих РФ. Это произошло после огневого подавления противника и координации действий операторов дрона "Matrice 4T". Оккупанты оставили укрытие, сложили оружие и начали двигаться в сторону украинских позиций, выполняя команды, которые получали через беспилотник.

Как писал OBOZ.UA, наши защитники на Лиманском направлении взяли в плен 20-летнего жителя Свердловской области Дмитрия Брюховских. На фронте россиянин оказался после 10 дней военных учений и чудом выжил, ведь большое количество его боевых товарищей погибло.

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