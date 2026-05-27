'Раньше это казалось фантастикой': пограничники взяли в плен оккупантов с помощью дрона

На подступах к украинским позициям бойцы бригады "Форпост" Государственной пограничной службы Украины взяли в плен четырех военнослужащих РФ. Это произошло после огневого подавления противника и координации действий операторов дрона "Matrice 4T".

Видео дня

В ГПСУ рассказали, что оккупанты оставили укрытие, сложили оружие и начали двигаться в сторону украинских позиций, выполняя команды, которые получали через беспилотник. В сообщении отметили, что еще несколько лет назад такое развитие событий казалось маловероятным.

"Сегодня – это реальность современной войны", – отметили пограничники.

В бригаде "Форпост" заявили, что современные технологии все чаще меняют ход боевых эпизодов. Иногда беспилотник не только обнаруживает противника или корректирует огонь, но и фактически контролирует ситуацию на земле.

В этом случае российские военные после огневого воздействия решили сдаться. Они вышли из укрытия без оружия и под наблюдением украинского дрона двинулись к позициям Сил обороны. На видео, которое обнародовали пограничники, видно, как пленные идут по открытой местности один за другим.

Ход операции

По данным ГПСУ, для операции использовали БпЛА "Matrice 4T". Именно операторы беспилотника координировали движение оккупантов после того, как те согласились сдаться в плен.

В пограничной службе отметили, что сочетание технологий, слаженных действий подразделения и огневого контроля позволило провести операцию без прямого контакта между украинскими военными и противником. Но все же такие эпизоды до сих пор выглядят необычно даже для фронта, где дроны уже стали привычным инструментом войны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские БпЛА-перехватчики P1-SUN впервые сбили российские БПЛА "Гербера" с FPV-дронами на борту. К работе по вражеским целям были привлечены экипажи частей Сухопутных войск ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!