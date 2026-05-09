Украинские перехватчики впервые сбили российские 'Герберы' с FPV-дронами на борту. Видео

Украинские БпЛА-перехватчики P1-SUN впервые сбили российские "Герберы" с FPV-дронами на борту. К работе по вражеским целям были привлечены экипажи частей Сухопутных войск ВСУ.

Об этом "Милитарному" сообщила технологически-оборонная компания SkyFall, предоставив кадры боевой работы перехватчиков. На них можно увидеть закрепленные сверху на российских беспилотниках FPV.

Эти аппараты хорошо узнаваемы по характерной Х-образной раме и винтам.

По данным SkyFall, за одни сутки украинские военные обнаружили и уничтожили пять российских беспилотников с FPV.

Ранее российские "Герберы" в основном использовались как дешевые ложные цели для перегрузки украинской противовоздушной обороны или как разведывательные беспилотники. Однако в начале 2026 года советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флеш" сообщил о появлении новой модификации – носителя FPV-дронов.

P1-SUN – это украинский дрон-перехватчик производства SkyFall, созданный для поражения БпЛА типа Shahed и других воздушных целей. По данным компании, перехватчик разгоняется до 310 км/ч, способен работать на высоте до 9000 метров и в радиусе до 33 км от места запуска.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны-перехватчики P1-SUN начали использовать для перехвата БПЛА-камикадзе Shahed-136 с помощью воздушного старта. Для этого применили легкий двухмоторный турбовинтовой самолет Ан-28.

