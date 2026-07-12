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Бойцы "Азова" нанесли удар по секретной нефтебазе оккупантов: видео операции "Ад"

Катя Поплюйко
War
3 минуты
5,3 т.
Защитники нанесли удар по базе после тщательной разведки
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Бойцы "Азова" нанесли удар по скрытой нефтебазе российских оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области. С помощью беспилотников они повредили топливные резервуары, инфраструктуру объекта и заблокировали железнодорожные пути.

В результате враг был вынужден покинуть базу и вывести часть снабжения на территорию РФ. Видео операции "Ад" было опубликовано в Telegram-канале 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Детали операции

Как сообщили наши защитники, захватчики длительное время создавали сеть логистических хабов для обеспечения своей оккупационной группировки и считали эти объекты недосягаемыми для украинских ударов.

Поражение хранилища на данный момент осложнило жизнь оккупантам.
Секретная база была атакована беспилотниками Hornet.
Наши военные провели операцию «Ад».

Один из таких скрытых топливных складов, расположенный всего в 16 километрах от государственной границы, стал целью успешной операции украинских операторов БПЛА.

"Проведя тщательную разведку, они точными ударами беспилотников Hornet поразили секретную базу в Новоамвросиевке", – говорится в сообщении.

Поражение хранилища осложнило жизнь оккупантам.
Наши военные провели операцию «Ад».

Известно, что секретная топливная база оккупантов была обустроена на территории цементного завода. Нефтепродукты доставлялись туда по железной дороге, после чего хранились в наземных цистернах и подземных резервуарах.

Оттуда топливо бензовозами, замаскированными под гражданский транспорт, перевозили в военные хранилища и бригады, которые обеспечивали топливом подразделения ВС РФ на значительном участке фронта.

Наши военные провели операцию «Ад».

Последствия удачного удара

По итогам операции украинские защитники нанесли существенный ущерб логистическому объекту оккупантов. В результате ударов были повреждены топливные цистерны и другая инфраструктура базы, а также выведены из строя железнодорожные пути, которые использовались для поставки нефтепродуктов.

Наши военные провели операцию «Ад».
Секретная база была поражена беспилотниками Hornet.
Секретная база была поражена беспилотниками Hornet.

"Поражение хранилища в настоящее время осложнило жизнь оккупантов. Но самое главное: они вынуждены покинуть базу, выводить логистику с оккупированных территорий в РФ. И постоянно оглядываться на небо. В Украине для врага не будет безопасного места", – говорится в сообщении.

Секретная база была поражена беспилотниками Hornet.

Напомним, ранее бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили полевой пункт управления вражеских зенитчиков и самоходный ЗРК "Бук". Операция состояла из двух этапов и проходила в зоне ответственности 2-го корпуса НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов. Также украинские силы поразили укрытия и сорвали попытки врага закрепиться на позициях.

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