Бойцы "Азова" нанесли удар по скрытой нефтебазе российских оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области. С помощью беспилотников они повредили топливные резервуары, инфраструктуру объекта и заблокировали железнодорожные пути.

Видео дня

В результате враг был вынужден покинуть базу и вывести часть снабжения на территорию РФ. Видео операции "Ад" было опубликовано в Telegram-канале 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Детали операции

Как сообщили наши защитники, захватчики длительное время создавали сеть логистических хабов для обеспечения своей оккупационной группировки и считали эти объекты недосягаемыми для украинских ударов.

Главные истории дня

Один из таких скрытых топливных складов, расположенный всего в 16 километрах от государственной границы, стал целью успешной операции украинских операторов БПЛА.

"Проведя тщательную разведку, они точными ударами беспилотников Hornet поразили секретную базу в Новоамвросиевке", – говорится в сообщении.

Известно, что секретная топливная база оккупантов была обустроена на территории цементного завода. Нефтепродукты доставлялись туда по железной дороге, после чего хранились в наземных цистернах и подземных резервуарах.

Оттуда топливо бензовозами, замаскированными под гражданский транспорт, перевозили в военные хранилища и бригады, которые обеспечивали топливом подразделения ВС РФ на значительном участке фронта.

Последствия удачного удара

По итогам операции украинские защитники нанесли существенный ущерб логистическому объекту оккупантов. В результате ударов были повреждены топливные цистерны и другая инфраструктура базы, а также выведены из строя железнодорожные пути, которые использовались для поставки нефтепродуктов.

"Поражение хранилища в настоящее время осложнило жизнь оккупантов. Но самое главное: они вынуждены покинуть базу, выводить логистику с оккупированных территорий в РФ. И постоянно оглядываться на небо. В Украине для врага не будет безопасного места", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили полевой пункт управления вражеских зенитчиков и самоходный ЗРК "Бук". Операция состояла из двух этапов и проходила в зоне ответственности 2-го корпуса НГУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов. Также украинские силы поразили укрытия и сорвали попытки врага закрепиться на позициях.

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