Идеальное взаимодействие дронов и авиации: Силы обороны уничтожили пункты управления оккупантов. Видео

Ежедневно украинские защитники уничтожают боевую технику и живую силу российских оккупантов. На этот раз Национальная гвардия Украины уничтожила полевой пункт управления вражеских зенитчиков и самоходный ЗРК "Бук".

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Кадры боевых действий публикует подразделение Национальной гвардии Lasar`s Group. Национальные гвардейцы действовали при содействии Воздушных сил ВСУ.

Что известно

Операция, в которой также принимало участие подразделение "Хартия", состояла из двух этапов и проходила в зоне ответственности 2-го корпуса НГУ. Планирование и координацию осуществляла Группировка объединенных сил совместно с аналитиками разведки Lasar’s Group.

"Конечной целью стали пункты управления россиян, но для нанесения ударов по ним нужно было проложить путь для авиации. Этим и занялись "Лазари", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Экипажам дроноводов Lasar’s Group удалось уничтожить ЗРК "Бук", который россияне спрятали в роще, используя его для прикрытия пунктов управления. После этогобоевая авиация нанесла авиаудар по основному и резервному пунктам управления. После чего дронщики 151-й ОМБр наносили удары по целям.

Напомним, бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовали результаты боевой работы за прошедшую неделю. Украинские операторы дронов нанесли удары по российским целям на оперативной глубине до 150 километров и уничтожили около 110 единиц техники и почти роту пехоты оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские пограничники нанесли удар по позициям российских войск на Южно-Слобожанском направлении. В результате операции противник потерял артиллерийскую установку, транспорт и склад боеприпасов. Также украинские силы поразили укрытия и сорвали попытки врага закрепиться на позициях.

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