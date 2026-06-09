Оперативная глубина – 150 км: операторы дронов CODE 9.2 за неделю уничтожили 110 единиц техники и почти роту пехоты. Видео

Бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовали результаты боевой работы за прошедшую неделю. Украинские операторы дронов нанесли удары по российским целям на оперативной глубине до 150 километров и уничтожили около 110 единиц техники и почти роту пехоты оккупантов.

Видео дня

Видео с результатами работы появилось в сети. На него обратил внимание Telegram-канал In Factum, где опубликовали кадры поражения российской техники и личного состава.

Авторы канала отметили:"Очень вкусная жирная подборка от операторов 475-го штурмового полка CODE 9.2. За неделю на оперативной глубине до 150 км было уничтожено около 110 единиц техники и почти рота пехоты".

Логистика под ударом

В сообщении отмечается, что операторы активно применяли дроны типа DARTS для поражения транспорта противника. В частности, под удары попадали пикапы и грузовики, которые использовались для перевозки личного состава.

Главные истории дня

Также украинские военные работали по другим целям, обеспечивающим деятельность российских оккупационных сил. Речь идет о транспортных средствах, логистических объектах и элементах военной инфраструктуры в тыловых районах.

Результаты недели

По данным полка, средствами middle-strike украинские воины поражали цели противника на расстоянии до 150 километров. В течение отчетного периода было уничтожено не менее 110 единиц вражеской техники.

Кроме того, военные напомнили о недавней операции по поражению моста в Чонгаре. Ее спланировал и реализовал совместный центр мультидоменных операций "Фаланга" 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло и 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2.

Во время атаки были применены средства Fire Point и беспилотники "Бегемот".

В заметке под видео военные отметили:"Мы называем это Фронтстрайк и Мидлстрайк – выявления и поражения именно тех сил противника, против которых мы сейчас воюем. Мы знаем точное время и маршруты передвижения врага. Это не единичная акция – это системная работа. Дальше будет".

7 июня Украина атаковала дроном-камикадзе мост вблизи Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области, который служил въездом в Крым. В результате атаки было повреждено мостовое полотно, из-за чего оккупанты перекрыли въезд маршрут на полуостров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня на временно оккупированных территориях Украины прогремела серия взрывов. Ударные беспилотники атаковали объекты, которые используются российскими войсками для обеспечения логистики и снабжения, в результате чего вспыхнул ряд пожаров.

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