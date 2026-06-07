У оккупантов на ВОТ всю ночь гремели взрывы: что известно об атаках дронов. Видео

В ночь на 7 июня на временно оккупированных территориях Украины прогремела серия взрывов. Ударные беспилотники атаковали объекты, которые используются российскими войсками для обеспечения логистики и снабжения.

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После атак образовались пожары на энергетических, железнодорожных и топливных объектах. Об этом сообщает украинский общественный активист Сергей Стерненко.

На оккупированной Донетчине беспилотники поразили район Зуевской теплоэлектростанции в Зугрэсе. После серии взрывов на территории объекта возник пожар.

Также зафиксировали взрывы в районе Чистяково (бывший Торез). Там зафиксировано значительное возгорание, а одной из целей могла стать железнодорожная инфраструктура, которую российские войска используют для перевозки техники и боеприпасов.

На оккупированной Луганщине удары были направлены по объектам железнодорожной инфраструктуры в районе Родаково. Сообщалось о пожаре на подстанции, которая обеспечивает работу важного транспортного узла.

Кроме того, в Крыму под атакой оказалась Семиколодязянская нефтебаза вблизи поселка Ленино. Информацию о пожаре на объекте подтвердили данные спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS.

Характер ударов свидетельствует о продолжении кампании по снижению возможностей российской военной логистики на оккупированных территориях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что увеличение количества дальнобойных ударов Украины по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ, в частности, в Санкт-Петербурге, ставит российское командование перед критической дилеммой. Оккупантам теперь приходится думать, как распределить ограниченные средства ПВО для защиты огромной территории.

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