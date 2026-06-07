Совместная операция 1 ОШП и 475 ОШП: стали известны подробности поражения моста в Чонгаре. Видео

Вечером в воскресенье, 7 июня, стали известны подробности поражения украинскими военными моста в Чонгаре. Операция была спланирована и реализована совместным центром мультидоменных операций "Фаланга" 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло и 475 ОШП CODE 9.2.

Видео дня

Отмечается, что во время атаки были применены средства Fire Point и БПЛА "Бегемот". Об этом заявил командир 475-го ОШП CODE 9.2 Александр Настенко "Флинт". Видео с подробностями операции было опубликовано в Youtube.

"Чонгарский мост сегодня разобрали 475-ый и 1-ый штурмовые полки", – заявил в видео Александр Настенко "Флинт".

Отмечается, что в ночь на 7 июня был атакован единственный путь доставки российских военнослужащих, боекомплекта и горючего с временно оккупированного Крыма.

"Мы называем это Фронтстрайк и Мидлстрайк – выявления и поражения именно тех сил противника, против которых мы сейчас воюем. Мы знаем точное время и маршруты передвижения врага. Сражаемся во всех доменах, чтобы обеспечить результат на земле. Мы впервые объявляем об этом публично. Это не единичная акция – это системная работа. Дальше будет", – говорится в заметке под видео.

Что предшествовало

7 июня Украина атаковала дроном-камикадзе мост вблизи Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области, который служил въездом в Крым. В результате атаки было повреждено мостовое полотно, из-за чего оккупанты перекрыли въезд маршрут на полуостров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня на временно оккупированных территориях Украины прогремела серия взрывов. Ударные беспилотники атаковали объекты, которые используются российскими войсками для обеспечения логистики и снабжения, в результате чего вспыхнул ряд пожаров.

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