Бойцы батальона ''Карпатская Сечь'' показали, как жгли вражеский танк. Видео

Защитники Украины показали на видео, как сожгли вражеский танк на одном из направлений. В результате огневого удара боевая машина противника полностью выгорела.

Видео дня

Соответствующие кадры от военных Вооруженных сил Украины были опубликованы в сети. Сообщается, что танк уничтожили бойцы 49-го батальона "Карпатская Сечь" (видео размещено внизу новости).

"49 стрелковый батальон ВСУ "Карпатская Сечь" показал архивные кадры, как жгли кацап-танк с детонацией БК", – говорится в публикации.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ на утро 5 февраля, с 24 февраля Силы обороны Украины уничтожили 3220 вражеских танка. Два из них – за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донетчине украинские пограничники приземлили беспилотник вражеской артиллерии. С его помощью оккупанты корректировали огонь по нашим позициям.