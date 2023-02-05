В Донецкой области пограничники приземлили БПЛА оккупантов-артиллеристов. Фото

Украинские пограничники в Донецкой области подвели дрон российских оккупантов. С его помощью россияне корректировали артиллерийский огонь по украинским позициям.

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Лишенные "глаз", оккупанты сначала снизили интенсивность обстрелов, а впоследствии - прекратили огонь вообще. Фотографии сбитой вражеской "птички" показали в Госпогранслужбе Украины.

"В Донецкой области пограничники подбили БПЛА оккупантов-артиллеристов. Квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по нашим силам. Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия", - говорится в сообщении.

Пограничники также показали сбитый российский беспилотник. На нем оккупанты попытались изобразить "хищный оскал". Также носители "скреп" и "духовности русского мира" маркером написали на БПЛА бранную фразу на английском языке.

Результат меткости пограничников не заставил себя долго ждать.

"С потерей аэроразведки точность вражеского обстрела снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, накануне стало известно, что украинские пограничники заставили разведгруппу оккупантов отступить на Северском направлении. Вражеская ДРГ решила воспользоваться темнотой, чтобы незаметно перейти российско-украинскую границу в Донецкой области.

Реализовать замысел россияне не смогли. После боя они вынуждены были отступить, у врага также есть погибшие.