Бойцы получили мобильный дата-центр за 15 млн от 'Стального фронта'

В рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт" украинские бойцы получили мобильный дата-центр – контейнер, в котором расположена современная серверная.

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Такое решение позволяет хранить огромное количество данных, реализовывать комплексные современные ИТ-проекты и внедрять учетные модульные системы. Но главное – что в случае необходимости такую серверную можно просто перевезти на новое безопасное место, и развернуть уже там, не потеряв данные. В свое время компания "Метинвест" инвестировала в проект 1 млн дол. На сегодня стоимость дата-центра – 15 млн грн.

В мобильным ЦОДе можно смонтировать 11 коммутационных шкафов: он содержит систему бесперебойного электропитания и охлаждения оборудования, а также систему автоматического пожаротушения. Ключевое преимущество контейнерного решения – минимальная скорость разворачивания необходимой ИТ-инфраструктуры: чтобы построить такую серверную, нужно потратить год времени и выполнить целый комплекс строительно-монтажных работ.

"К нам обратились военные, сказали, что им бы понадобилось такое оборудование, поэтому мы его отдали. Этот дата центр позволяет обрабатывать большие массивы информации, коммуникации, обеспечивать слаженность подразделений. Такие используют все ведущие армии мира в горячих точках, чтобы корректировать и координировать обмен данными", - рассказал руководитель Проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

ЦОД оборудован самыми современными системами от мировых лидеров: комплектом отказоустойчивого производительного серверного оборудования на базе решения Cisco UCS, системой хранения данных Dell EMC VNX, и комплектом сетевого каналообразующего оборудования Cisco для подключения центра обработки к внешним каналам связи.

"В вооруженных силах такого центра нет. Он очень нужен нашей воинской части, и позволит нам увеличить наши возможности и построить систему связи, которая будет работать безотказно и надежно. Диджитализация армии сейчас – это очень важно. И мы делаем очень большие шаги сейчас, чтобы быть впереди врага", - говорит боец с позывным "Кот".

Как известно, недавно Группа Метинвест поставила военным из Италии 30 машин скорой помощи. Также компания наладила системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за рубежом. В общей сложности Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам более 5 млрд грн.