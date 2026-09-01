Бойцы «Скалы» нанесли удар по зданию с оккупантами на Покровском направлении. Видео
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Украинские защитники 425-го отдельного штурмового полка "Скала" опубликовали кадры уничтожения здания с личным составом российских оккупантов на Покровском направлении Донецкой области. Авиаудар по зданию нанесли украинские военные, уничтожив его вместе с находившимися внутри российскими военными.
В Telegram-канале "СКАЛА 425" отметили, что пилоты FPV продолжают атаковать российские позиции.
"Новая партия оккупантов уже уехала в отпуск в мешках. Подборку смотри в видео", – говорится в сообщении.
Согласно опубликованному материалу, российские военные находились внутри здания, которое было поражено украинской авиацией. В результате удара здание было уничтожено вместе с личным составом оккупантов.
Боевую операцию Воздушных сил снял украинский беспилотник. На видео запечатлен момент поражения здания на Покровском направлении.
Удар по позиции
Авиаудар украинские военные нанесли управляемыми авиабомбами. В сообщении 425-го отдельного штурмового полка "Скала" говорится об уничтожении здания вместе с российскими военными, находившимися внутри.
Инцидент произошел на Покровском направлении Донецкой области. Других подробностей о количестве российских военных в здании или типе примененных авиабомб в предоставленном материале не указано.
Как сообщал OBOZ.UA, в июне текущего года ВСУ, как и в мае, освободили больше территорий, чем потеряли. Таким образом, в войне в Украине "назревает перелом", и теперь "от действий украинского командования будут зависеть" дальнейшие успехи украинских защитников в контрнаступлении, считают аналитики проекта DeepState.
Также украинские защитники продолжают наступательные действия на юге, где демонстрируют продвижение на отдельных участках фронта. Наиболее заметные результаты зафиксированы в западной части Запорожской области. В то же время ВСУ активизируют удары по тыловым объектам российских войск.
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