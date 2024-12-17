Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех 'лапах': как его планируют использовать. Фото

Подразделение Национальной полиции Украины "КОРД" получило в распоряжение современный роботизированный комплекс "BAD-2 robotic". Это сухопутный дрон на четырех "лапах", главная функция которого – разведка.

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Комплекс предназначен для разведки как на открытой территории, так и на различных объектах, что снижает риск для правоохранителей во время выполнения опасных заданий. Об этом во вторник, 17 декабря, рассказали на сайте Нацполиции.

Отмечается, что робот-собака BAD-2 robotic британской компании Brit Alliance был модифицирован специально под нужд "КОРД" специалистами компании. Им управляет оператор.

Роботизированный комплекс бойцы получили благодаря международной помощи компании "Criscon 24". Ее представители Питер Дэвис и Филипп Хенц прибыли на встречу с украинскими полицейскими.

"Комплекс оснащен видеокамерой с высоким разрешением и тепловизором, а также может управляться дистанционно на расстоянии более 2 км от оператора. Этот сухопутный дрон-разведчик с имеющимся оборудованием может быть использован при исследовании открытых территорий, обследовании различных помещений и объектов. Тем самым снижая риск для жизни спецназовцев во время выполнения заданий", – сказано в сообщении Национальной полиции.

Такой "напарник" поможет в различных спецоперациях обеспечить безопасность личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружение Сил обороны передали отечественный беспилотный авиационный комплекс ТОККО. Эти дроны-камикадзе созданы с учетом высокой стойкости к воздействию враждебных средств РЭБ.

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