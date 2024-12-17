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Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех "лапах": как его планируют использовать. Фото

Ольга Липич
War
2 минуты
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Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех 'лапах': как его планируют использовать. Фото

Подразделение Национальной полиции Украины "КОРД" получило в распоряжение современный роботизированный комплекс "BAD-2 robotic". Это сухопутный дрон на четырех "лапах", главная функция которого – разведка.

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Комплекс предназначен для разведки как на открытой территории, так и на различных объектах, что снижает риск для правоохранителей во время выполнения опасных заданий. Об этом во вторник, 17 декабря, рассказали на сайте Нацполиции.

Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех "лапах": как его планируют использовать. Фото
Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех "лапах": как его планируют использовать. Фото

Отмечается, что робот-собака BAD-2 robotic британской компании Brit Alliance был модифицирован специально под нужд "КОРД" специалистами компании. Им управляет оператор.

Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех "лапах": как его планируют использовать. Фото

Роботизированный комплекс бойцы получили благодаря международной помощи компании "Criscon 24". Ее представители Питер Дэвис и Филипп Хенц прибыли на встречу с украинскими полицейскими.

Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех "лапах": как его планируют использовать. Фото
Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех "лапах": как его планируют использовать. Фото

"Комплекс оснащен видеокамерой с высоким разрешением и тепловизором, а также может управляться дистанционно на расстоянии более 2 км от оператора. Этот сухопутный дрон-разведчик с имеющимся оборудованием может быть использован при исследовании открытых территорий, обследовании различных помещений и объектов. Тем самым снижая риск для жизни спецназовцев во время выполнения заданий", – сказано в сообщении Национальной полиции.

Бойцы спецподразделения КОРД получили сухопутный дрон на четырех "лапах": как его планируют использовать. Фото

Такой "напарник" поможет в различных спецоперациях обеспечить безопасность личного состава.

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