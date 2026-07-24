Бойцы ССО зачистили лесной массив, в котором прятались оккупанты. Видео

Украинские военные провели успешную операцию по уничтожению позиций российских оккупантов в лесной местности. Враг в течение длительного времени использовал этот участок в качестве укрытия и препятствовал продвижению украинских сил.

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Благодаря слаженным действиям спецназовцев позиции противника были ликвидированы. Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Сложная местность и заминирование

Как сообщается, военнослужащие 3-го полка ССО провели зачистку лесного массива, где длительное время скрывались подразделения противника. Именно с этой территории оккупанты препятствовали закреплению украинских подразделений.

Выполнение задачи осложнялось высокой плотностью растительности и значительной заминированностью местности. Из-за этого аэроразведка и другие попытки обнаружить врага долгое время не давали результата.

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Работа спецназовцев и дронов

Для обнаружения противника бойцы ССО применили навыки преодоления инженерных заграждений, ориентирования на местности и маскировки. В результате им удалось установить точное местонахождение оккупантов и передать координаты экипажам ударных беспилотников.

После обстрела дронами позиций врага к действию приступила вторая группа, которая провела непосредственную зачистку территории.

Заброшенные позиции и трофеи

Во время зачистки украинские военные обнаружили, что противник покинул свои позиции. На месте были найдены брошенное оружие, боеприпасы и другое военное имущество.

Кроме того, военнослужащие провели дополнительную разведку и разминирование территории, что позволило украинским подразделениям закрепиться на ранее недоступном участке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские защитники сорвали масштабную попытку прорыва российских войск с применением танков и другой бронетехники. Враг бросил в бой десятки единиц техники, однако атака завершилась значительными потерями.

Ранее бойцы 225-го отдельного штурмового полка во время зачистки инфильтрированных групп противника взяли в плен 64 российских военнослужащих. Пленные получили приказ проникнуть в тыл украинских сил, не вступать в открытые бои и устанавливать флаги РФ, которые должны были использоваться для пропагандистских сюжетов о якобы захвате украинских населенных пунктов.

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