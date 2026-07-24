Массированный танковый прорыв провалился: пограничники остановили наступление врага на Добропольском направлении. Видео

В Донецкой области украинские защитники сорвали масштабную попытку прорыва российских войск с применением танков и другой бронетехники. Враг бросил в бой десятки единиц техники, однако атака завершилась значительными потерями.

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Пограничники совместно с другими подразделениями смогли полностью остановить наступление. Соответствующие кадры показали в ГПСУ.

Одна из самых масштабных атак за последнее время

Как сообщается, на Добропольском направлении оккупанты осуществили одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва. Для штурма противник задействовал значительные силы бронетехники, рассчитывая прорвать оборону украинских военных.

Однако пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями оперативно отреагировали на атаку и сорвали наступательные действия врага.

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Уничтоженная техника и потери противника

В результате боя украинские защитники нанесли противнику существенные потери. В частности, были уничтожены 9 танков, 2 бронемашины и 3 реактивные системы залпового огня "Град", которые должны были прикрывать продвижение вражеской техники.

Кроме того, ликвидировано несколько десятков российских военных.

Работа подразделения "Феникс"

Решающую роль в отражении атаки сыграли пилоты пограничного подразделения "Феникс", действующие в составе бригады "Помста". Именно они вместе со смежными силами остановили вражеский штурм, нанеся точечные удары по технике противника.

Несмотря на длительную подготовку к наступлению, оккупанты потерпели поражение – их бронетехника осталась уничтоженной на полях и в лесополосах Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 225-го отдельного штурмового полка во время зачистки инфильтрированных групп противника взяли в плен 64 российских военнослужащих. Пленники получили приказ проникнуть в тыл украинских сил, не вступать в открытые бои и устанавливать флаги РФ, которые должны были использоваться для пропагандистских сюжетов о якобы захвате украинских населенных пунктов.

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