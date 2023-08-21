Бойцы ТРО на передовой получили от 'Стального фронта' партию техники на 500 тыс грн

Бойцы бригады терробороны на передовой получили очередную партию необходимой техники. Среди принадлежностей – тепловизор, дрон и рации, общая стоимость техники – более полумиллиона гривен. Ее передала бойцам компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

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"Металлурги всегда помогают бойцам. Они на передовой защищают нашу землю, а мы обеспечиваем надежный тыл. Именно такое сочетание, - военных на фронте и нас в тылу, - позволяет нам защищать нашу землю от врага", - говорит директор по инжинирингу ПАО. Запорожсталь Николай Петряков.

Служить оборудование на донецком направлении: бойцы говорят, такая помощь там важна и необходима для удачного выполнения боевых задач.

"Тепловизор очень нам нужен. Мы сможем отслеживать перемещение личного состава врага, ведь они в основном перемещаются ночью. И это нам очень, очень будет помогать", - говорит военнослужащий бригады Тро с позывным Француз.

С начала полномасштабного вторжения метинвест передал защитникам почти 2000 единиц военной оптики. Общая сумма, направленная компанией на помощь армии, уже превышает 2 миллиарда гривен. Так защитники говорят, что благодаря такой помощи Украина приближает большую победу.

Недавно Метинвест также передал 50 бронежилетов 4-го класса защиты добровольцам организации "Я - Херсон", которые помогают устранить последствия российских обстрелов.

Всего с начала войны Метинвест направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Украинское войско получило от компании 423 автомобиля разного назначения и 1,3 млн литров горючего, а также уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов. Общая помощь бизнесмена Рината Ахметова военным и гражданским с начала великой войны превысила 5,5 млрд грн.