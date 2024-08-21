'Бойцы удерживают позиции': Клименко посетил подразделения Нацгвардии в Донецкой области. Фото

Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил подразделения Национальной гвардии, которые в составе Сил обороны несут службу на самых сложных направлениях на фронте Донецкой области. Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные штурмы российской армии, воины НГУ удерживают позиции.

Видео дня

Об этом глава ведомства рассказал на своем канале в Telegram в среду, 21 августа. По его словам, в Донецкой области враг сосредотачивает значительные силы и проводит постоянные штурмы.

Военные Сил обороны Украины даже в таких условиях удерживают позиции, подчеркнул Клименко.

"Провел оперативное совещание с командованием подразделений и бригад Нацгвардии на этом направлении. Потребности знаем, работаем над необходимым обеспечением", – заявил министр внутренних дел.

За добросовестное отношение к военной службе и героизм, выявленный во время отпора вооруженной агрессии, нацгвардейцы, спасатели и полицейские получили государственные и ведомственные награды.

"Наши люди – мощь государства", – подчеркнул глава МВД.

Кроме того, Клименко провел совещание с участием главы Донецкой областной военной администрации, на котором обсудили вызовы в сфере безопасности и оперативную ситуацию в области.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заверил, что власти и командование Сил обороны понимают шаги государства-агрессора России и делают все для усиления наших воинов на фронте. В частности, была проведена проверка по обеспечению бригад на передовой боеприпасами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!