'Понимаем шаги врага и усиливаемся': Зеленский заверил, что контролирует ситуацию на фронте. Видео

Президент Владимир Зеленский заверил, что власть и командование Сил обороны понимают шаги государства-агрессора России и делают все для усиления наших воинов на фронте. В частности, была проведена проверка по обеспечению бригад на передовой боеприпасами.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в среду, 21 августа, в конце 910-го дня войны с Россией. Он отметил, что очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства.

Президент рассказал, что в течение дня заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на поля боя, в частности на Покровском направлении, которое сейчас наиболее активно. Кроме того, главком доложил об операции Сил обороны в Курской области РФ – украинские военные, как отметил Зеленский, контролируют определенные районы.

"Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт – наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка обеспечения снарядами. Очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всех наших договоренностях. Это фундаментально для обороны. Наша операция в Курской области – продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы", – сказал он.

Президент отдельно поблагодарил подразделения Сил обороны, которые берут в плен российских оккупантов на Курщине, пополняя обменный фонд.

Также Зеленский проинформировал о совещаниях с чиновниками и представителями Верховной Рады. По его словам, есть планы решений для поддержки Сил обороны и экономической активности в стране.

"Чтобы мы могли не только сохранить рабочие места, но и дать украинской экономике больше возможностей, больше потенциала роста. Это важные вопросы – важные и выводы после встреч с предпринимателями в областях. Все детали представит правительство, когда соответствующие проекты решений будут подготовлены. Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации", – сказал он.

Кроме того, была обсуждена работа с партнерами по приближению реальных решений об обещанных 50 миллиардах долларов от замороженных российских активов.

"Много было уже политических заявлений от партнеров. Многое и сейчас звучит по этому поводу. Но нам нужен реальный механизм. Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора – чтобы все это работало ради Украины и украинцев уже в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и, наконец, нужны решения", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что провел разговор с патриархом Варфоломеем и рассказал ему о принятом законе о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ.

"Очень важно, что мы имеем общее понимание того объединительного потенциала для украинского православия, который дает этот принятый закон, и все для этого предусмотрено вполне достаточно, чтобы действительно избавиться от зависимости от Москвы и добавить единство Украине. Спасибо всем в мире, кто с Украиной!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в Курской области вывели из строя основные мосты через реку Сейм. Оккупанты пытаются помочь ситуации, приводя понтонные переправы, однако они оперативно уничтожаются, кое-где еще до начала возведения, рассказали в Силах спецопераций ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!