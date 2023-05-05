Бойцы ВСУ ликвидировали еще 620 оккупантов и уничтожили 80 единиц техники врага – Генштаб

Бойцы Сил обороны с каждым днем прореживают живую силу и запас техники российских оккупантов, вторгшихся в Украину 436 суток назад. Только накануне защитники ликвидировали на фронте 620 военнослужащих ВС РФ.

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Также они превратили в металлолом ряд бронемашин и беспилотников врага – в общем еще 80 единиц военной техники. Обновленные данные о его потерях обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала войны и на сегодня на украинской земле нашли свою смерть уже около 193 210 захватчиков из страны-агрессора России.

Кроме живой силы, за прошедшие сутки воины ВСУ сожгли 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5916) и три – спецтехники (373), а также три танка (3710) и три РСЗО (550) врага.

Защитники обезвредили в небе 17 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2540) ВС РФ. На земле были уничтожены 16 российских артиллерийских систем (2978) и восемь боевых бронированных машин (7224).

С начала войны защитники "демилитаризовали" 947 вражеских крылатых ракет, 308 самолетов, 294 вертолета, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине украинские защитники уничтожили дронами вражеские средства РЭБ. В сеть попали эксклюзивные кадры работы подразделения аэроразведки "Марсель".

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