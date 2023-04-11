Бойцы ВСУ отбили более 50 вражеских атак, оккупанты разворачивают новые полевые госпитали для своих раненых — Генштаб

Российская армия продолжает штурмовать укрепления Сил обороны сразу на пяти направлениях Донецкой области: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Только за сутки, 11 апреля, украинские военные отразили более полусотни атак захватчиков.

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За указанный период противник нанес один ракетный и 10 авиационных ударов, совершил более 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, традиционно опубликовав актуальную сводку на Facebook.

Минометные и артиллерийские обстрелы не прекращались в течение суток:

на Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области;

на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Белогоровки и Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому и Спорному - Донецкой;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Тороцк;

на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, и Победа Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

При этом российская армия продолжает нести колоссальные издержки и потери в прямых столкновениях с бойцами ВСУ. Оккупанты вынуждены использовать абсолютно все медицинские учреждения на временно подконтрольных им украинских территориях, чтобы размещать в них своих раненых.

"Так, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки на Луганщине оккупанты используют как военный госпиталь. В то же время, в Кряковке, с целью увеличения количества койкомест, захватчики дополнительно развернули палаточный городок. Получить медицинскую помощь в этих гражданских медучреждениях могут только представители российских оккупационных войск", – указано в сообщении украинских военных.

Также наши Силы обороны решительно ликвидируют технику и боесклады оккупантов. Украинская авиация нанесла за сутки 13 ударов по районам сосредоточения бойцов армии противника, также сбиты два вражеских БпЛА типа "Орлан - 10".

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал Валерий Залужный в годовщину освобождения Сумской области от российских оккупационных войск, отмечаемый отныне 11 апреля, напомнил о подвиге украинских защитников. Он подчеркнул, что именно они приближают победу Украины над агрессором.

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