Бойцы ВСУ отминусовали за сутки 820 оккупантов и пять танков армии РФ

Защитники Украины во время боевой работы 8 января проредили оккупационную российскую армию на 820 военнослужащих. В целом же с начала полномасштабного вторжения врага лишили 365 990 живой силы.

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Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ. Согласно нему, накануне наши бойцы также уничтожили 55 единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

В частности, обезврежены девять боевых бронированных машин (всех 11 203), шесть артиллерийских систем (8672), пять танков (6036) и одна РСЗО (954) захватнического войска.

Во время массированной воздушной атаки защитники неба сбили 18 российских крылатых ракет (всего 1805). Также воины "приземлили" один вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (6823).

Кроме этого, бойцы ВСУ сожгли десяток единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 11 552) и пять – спецтехники (1333) оккупантов.

Неизменным за сутки осталось количество уничтоженных средств ПВО (638), самолетов (329), вертолетов (324), кораблей/катеров (23), подлодок (одна) армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ уничтожили два наблюдательных и один полевой пункт боеснабжения армии РФ на левобережье Херсонщины. Кроме этого, бойцы ликвидировали семь оккупантов, поразили "Град", БТР-80, миномет и другую технику врага.

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