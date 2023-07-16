Более 100 оккупантов уничтожены, есть пленные: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

Спикер Восточной группировки войск, которые продолжают ожесточенные бои за Бахмут, Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что за текущие сутки наши воины уничтожили 101 противника, еще 174 оккупанта получили ранения, а девять захвачены в плен. Именно Силы обороны перехватили инициативу на этом тяжелом направлении, и удерживают ее уже несколько недель.

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Об этом военный рассказал в эфире национального телемарафона UA Разом. Кроме того российские захватчики несут потери в виде тяжелой бронированной технике, что истощает их боевой ресурс.

"По последним данным, за сутки украинские воины оставили врага без трех вражеских танков, двух боевых машин пехоты, самоходной артиллерийской установки "Гиацинт", двух гаубиц Д-30, противотанковой пушки "Рапира", противотанкового ракетного комплекса, командно-наблюдательного пункта роты и полного полевого склада с боеприпасами", – указал Череватый.

Он заметил, что фронтовая линия на Бахмутском направлении остается предельно горячей и напряженной. Враг пытается оказывать сопротивление, наши позиции были обстреляны из ствольной и реактивной артиллерии 451 раз, однако существенных успехов ему это не дает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пограничники в составе Сил обороны продолжают противостоять российскому вторжению на востоке страны. Под Бахмутом они нанесли потери врагу, уничтожив блиндаж оккупантов.

Что касается "кадыровцев", которые ошибочно считались грозными воинами востока, под Бахмутом не показывают никаких результатов, а просто идут в расход. Единственная роль чеченцев-боевиков – это маркетинг страны-агрессора РФ.