'Более 4-6 часов плыли с гранатами в руках': стало известно новые детали рейда в Крым, который в 2016 году возглавлял Буданов

Бойцы Главного управления разведки Украины, которые в 2016 году совершили рейд во временно оккупированный Россией Крым, плыли по морю с гранатами в руках по шесть часов. Они заранее договорились, что не попадут в руки врагу живыми.

Группа понимала, что в случае задержания все будут замучены и убиты страной-агрессором. Детали этой спецоперации рассказал рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-глава ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в комментарии 24 каналу.

Группу, которая добралась в Крым, возглавлял нынешний руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Как отметил Кондратюк, бойцы проявили "беспрецедентное мужество".

"Они договорились между собой, что никто живым в плен не попадет. Даже когда они возвращались в плав через пролив, более четырех – шести часов они плыли с гранатами в руках. Если бы этих парней пытались достать из воды, никто бы живым их не достиг. Это беспрецедентное мужество и преданность ГУР, а также украинского народа", – подчеркнул он.

Кондратюк сказал, что Кремль был шокирован этим рейдом. В Москве тогда были уверены, что контролируют правоохранительные и разведывательные органы Украины.

"Они поняли, насколько динамика быстро меняется, насколько нам за короткое время удалось сделать украинизацию украинских разведывательных спецслужб. Это я считаю одним из таких главных результатов, которые были в то время", – добавил он.

Экс-глава ГУР рассказал, что тогда была получена информация о том, что Россия размещает большое количество вертолетов на аэродроме Джанкоя. Худшим исходом этого могла быть подготовки Россией десантной операции на низких высотах, когда наша ПВО не будет способна заметить и поразить вертолеты, высадка десанта и захват территории.

Как сообщал OBOZ.UA, Буданов ранее рассказал о серии высадок разведчиков в Крыму в 2016 году. В некоторых из них он сам принимал участие. После одной из высадок, осуществлявшихся для "переноса груза вглубь территории", уверяет Буданов, разведчики отходили вплавь через Сиваш, он тогда проплыл около 8 км.