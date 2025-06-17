Более 440 дронов и 32 ракеты: Зеленский отреагировал на новый удар РФ по Украине, который унес 15 жизней. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничную массированную атаку России по Украине в ночь на 17 июня. По его словам, страна-агрессор запустила более 440 БПЛА и 32 ракеты, которые унесли жизни 15 человек.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Гарант добавил, что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать войну и в дальнейшем.

"Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих относительно ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина", – говорится в сообщении.

По словам президента, сейчас в Киеве спасатели пытаются извлечь людей из-под завалов многоэтажного дома, сколько их там – неизвестно. Из-за попадания разрушен целый подъезд.

"В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших людей. Мои соболезнования родным и близким", – отмечается в сообщении.

Зеленский убежден, что подобные атаки со стороны России являются подлинным воплощением терроризма. Гарант призвал мировых лидеров не игнорировать соответствующие преступные действия и отреагировать на убийства украинцев.

"И весь мир, США и Европа наконец-то должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза", – написал он.

В настоящее время продолжаются контакты со всеми партнерами, "чтобы был правильный ответ".

"Это террористы должны испытывать боль, а не нормальные, мирные люди", – резюмировал гарант.

Напомним, во вторник, 17 июня, Россия атаковала Киев "Шахедами", а затем и ракетами, есть жертвы и пострадавшие. Последствия зафиксированы более чем в двадцати локациях в восьми районах города: в частности, в Соломенском обрушился целый подъезд дома, под завалами искали жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, на рассвете 17 июня Россия массированно ударила беспилотниками по Одессе. В результате ударов зафиксированы разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Из-под завалов дома вытащили погибшую 60-летнюю жительницу, есть пострадавшие.

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