Байден о военной помощи Украине: вместе мы собрали 700 танков, 2 тыс. бронемашин и не только

Пребывая с официальным визитом в Киеве 20 февраля, президент США Джо Байден рассказал о военной помощи украинской армии со стороны западных партнеров. В частности, по его словам, удалось собрать около 700 танков, 2 тыс. бронемашин и другую важную помощь.

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Помощь западных союзников будет продолжаться. Об этом Байден объявил в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции после переговоров.

"Вместе с более чем 50 странами-партнерами мы утвердили более 700 танков и тысячи бронемашин", – сказал президент США на пресс-конференции.

Ранее намек об усилении помощи со стороны Запада сделал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие. Наша общая цель – победа Украины над россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – подчеркнул он.

Ранее в Белом доме анонсировали новый большой пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено 21 февраля. Также Вашингтон готовит новые санкции против России.

"Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередном снабжении критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных ударов. И я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее", – сказал Байден во время визита.

По данным CNN, стоимость нового пакета военной помощи, о котором объявит Байден завтра, составит 500 млн долларов. Пакет будет включать в себя больше военной техники, в частности, будут переданы артиллерийские боеприпасы и гаубицы.

Байден также подчеркнул: мощная западная коалиция по поддержке Украины, ставшей жертвой неспровоцированного нападения России, помогает украинскому народу защититься от агрессора посредством беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки. Эта помощь, уверил американский президент, будет продолжена.

Напомним, 20 февраля, за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину и накануне послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, Байден прибыл в Киев. Свой визит он начал с того, что почтил память погибших защитников Украины, прибыв к Стене памяти на Михайловской площади. Не помешала ему даже воздушная тревога, объявленная в это время в украинской столице из-за угрозы ракетного удара РФ.

Позже Байден встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Переговоры они сначала провели тет-а-тет, после – в расширенном формате. По результатам переговоров Зеленский заявил, что 2023 год должен стать годом победы.