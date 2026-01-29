'Более половины отряда были обнулены нашими командирами': оккупант пожаловался на произвол в армии Путина. Видео

В русской армии снова всплыли свидетельства о жестоком произволе командиров в отношении собственных подчиненных. Очередное признание совершил военнослужащий РФ, заявивший о массовых убийствах, поборах и пытках в одном из подразделений.

По его словам, счет "обнуленных" солдат идет на десятки. Об этом рассказал младший сержант Денис Колесников, военнослужащий отдельного штурмового отряда 1435 мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ. Соответствующее видео с показаниями оккупанта распространяется в сети.

Колесников заявляет, что был вынужден убегать, опасаясь расправы со стороны собственных командиров. По его словам, в подразделении налажена система поборов: деньги обязаны платить все военные. Отказывающихся или не имеющих средств признают "ненужными" и намеренно отправляют на передовую, где их фактически уничтожают.

Военнослужащий утверждает, что более половины отряда были "обнулены" именно по инициативе командиров. Кроме этого, он рассказывает о вывозе оружия из передового, которое хоронят в расположении подразделения, а также о требовании миллионных сумм из подчиненных.

По словам Колесникова, командиры не выполняют задачи, поставленные Минобороны РФ, а действуют исключительно в собственных корыстных интересах. Несогласных пытают – в частности, привязывают к деревьям, после чего некоторые оккупанты умирают. Он также заявил, что являлся непосредственным свидетелем смертей после таких издевательств.

Оккупант называет имена командиров, которых считает ответственными за расправы, а также имена жертв. Часть военных, по его словам, не выдержала условий службы и скрылась. Некоторые из них задерживаются военной полицией, возвращаются без документов, после чего они исчезают без вести.

Колесников отмечает, что речь идет только об одном подразделении, однако подобные практики, по его словам, распространены в российской армии и могут ожидать кого-либо, кто решится подписать контракт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее движение "Атеш" неоднократно разоблачало потери российских воинских частей на разных направлениях фронта. В частности, речь шла о случаях, когда командование подало погибших как "пропавших без вести" или "дезертиров", чтобы избежать служебных проверок и выплат семьям. Также сообщалось о применении отрядов, которые подавляют сопротивление личного состава и заставляют его участвовать в штурмах.

