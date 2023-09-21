'Болезнь империи вылечит распад': Гудыменко присоединился к составу ВСК по децентрализации России

Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по работе с порабощенными народами РФ заручилась поддержкой известных в Украине общественных деятелей, готовых продвигать идею деколонизации России. Среди них военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение Мечта" Юрий Гудыменко, председатель Организации Украинских Националистов Олег Медуница, общественные деятели Валерий Пекарь и Дмитрий Золотухин, народные депутаты.

Об этом рассказал Ярослав Юрчишин, народный депутат и председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по разработке основных принципов государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации.

Недавно созданная ВСК готовит обращение к международному сообществу с требованием признать Российскую Федерацию колониальной империей.

"Рассмотрели проект постановления от Верховной Рады к государствам мира, Организации Объединенных Наций, Парламентской ассамблее Совета Европы и другим международным организациям. Суть обращения – отметить необходимость деколонизации РФ и поддержку национально-освободительных движений порабощенных народов. Цель – доказать миру, что так называемая "Российская Федерация" – это классическая колониальная империя, которая должна быть признана миром именно в таком статусе", – делится Юрчишин.

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По словам нардепа, во время встречи члены комиссии определили необходимость обеспечить участие представителя ВСК на очередной сессии Форума Свободных Народов Постросии в Париже.

"Тема дезинтеграции близка не только нам, поэтому заручаемся поддержкой единомышленников. Утвердили список экспертов, с которыми наша комиссия будет работать системно. Дезинтеграция так называемой "российской федерации" – дело общее, поэтому готовы рассмотреть и другие кандидатуры. Работы по этому направлению достаточно", – подытожил Ярослав Юрчишин.

Ранее ветеран и общественный деятель Юрий Гудыменко неоднократно предполагал, что распад РФ станет элементом победы Украины в кровавой войне, называя Россию "затухающей империей на карте мира".