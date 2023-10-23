'Болит, рвет душу': на фронте погиб боевой медик Михаил Кулиняк. Фото

На войне с русскими оккупантами погиб боевой медик Михаил Кулиняк. Наш защитник получил ранение на фронте, а скончался в воскресенье, 22 октября, в больнице.

Об этом сообщила его супруга Янина Кулиняк. "22 октября около 22 часов перестало биться сердце моего мужа, старшего сержанта боевого медика 119 Обтро Кулиняка Михаила", – отметила она.

Все подробности о прощании и захоронении Героя женщина сообщит впоследствии.

В Дымерской общине, откуда родом Михаил, рассказали, что находясь на позициях в Бахмутском направлении 13 сентября он попал под вражеский артобстрел и в результате прямого прилета в блиндаж получил тяжелые повреждения. Врачи боролись за его жизнь, но, к большому сожалению, Михаил умер.

"Димерская община выражает самые искренние соболезнования семье Кулиняка Михаила. Замечательный отец, муж, добрая, талантливый человек, отдавший свою жизнь ради независимости Украины, ради свободы каждого из нас. Тяжелая и непоправимая потеря. Светлая память Герою, низкий поклон. Царство небесное, вечное спокойствие..." – добавили там.

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Напомним, в боях за Украину погиб украинский военный Александр Омельченко из Макаровской общины Киевской области. Его жизнь оборвалась 11 октября в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, обороняя Авдеевку в Донецкой области, погиб 20-летний воин Сергей "Малыш" Матюшко из Полтавщины. Он встал на защиту страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, перед гибелью потерял собратьев, с которыми дружил с детства.

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