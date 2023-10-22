Был главным сержантом взвода: на фронте погиб военный с Киевской области Александр Омельченко

В боях за Украину погиб 26-летний украинский военный Александр Омельченко из Макаровской общины Киевской области. Его жизнь оборвалась 11 октября в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токар. Простились с Героем в воскресенье, 22 октября.

"Снова потеря в Макаровской общине. Старший солдат Александр Омельченко, находившийся в должности главного сержанта взвода 2-й стрелковой роты 1 стрелкового батальона", – сообщил Токарь.

По его словам, защитник Украины погиб 11 октября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Угледар Донецкой области.

"Искренние соболезнования родным и близким Александра. Вечная и светлая память Герою!", – написал Токар.

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Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб защитник Мариуполя, 60-летний Игорь Дубик. Он провел в плену около 200 дней, освободить воина удалось всего несколько месяцев назад. За время пребывания в неволе он похудел на 30 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими оккупантамипогиб воин Максим Науменко на псевдо "Диджей". Уроженец Донецка, он в начале российской агрессии в 2014 году переехал с семьей в Закарпатье.

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