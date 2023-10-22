На фронте погиб диджей из Ужгорода Максим Науменко

В боях с российскими оккупантами погиб воин Максим Науменко на псевдо "Диджей" Уроженец Донецка, в начале российской агрессии в 2014 году он с семьей переехал в Закарпатье.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение, Науменко пошел добровольцем в пограничные войска, свой последний бой воин принял неподалеку от родного Донецка 11 октября. Трагическое известие сообщила супруга Героя Диана Борисова.

"Теперь остались только воспоминания. Максим погиб 11 октября 2023 года под Донецком", – написала она.

В 2014 году, когда Россия оккупировала его родной Донецк, Максим вместе с семьей переехал на Закарпатье. В Ужгороде его пригласили работать диджеем.

"Я рад, что здесь живу. Жаль, что именно это произошло... У меня в Ужгороде уже была публика, которая хотела услышать меня. Они стали моим кругом общения. Я здесь социализировался, сейчас у меня в Ужгороде больше друзей, чем в Донецке", – рассказывал сам Науменко журналистам в 2015 году.

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Уже на Закарпатье у Максима и его супруги родилась дочь Алиса.

Сам он отмечал, что уехал из родного города, когда ощущение, что надвигается нечто необратимое, стало всеобъемлющим.

"Я переехал еще в начале мая 2014 года. Ощущалось, что 9 мая – дедлайн. Так оно и произошло. 8 мая я был уже во Львове, а 9-го в Донецке начались необратимые события", – говорил Науменко.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, мужчина добровольцем записался в пограничные войска. И в конце концов отдал жизнь, защищая Украину, на родной Донетчине.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб защитник Мариуполя, 60-летний Игорь Дубик. Он провел в плену около 200 дней, освободить воина удалось всего несколько месяцев назад. За время пребывания в неволе он похудел на 30 кг.

Только восстановившись от пережитой пытки, Игорь, родившийся и всю жизнь проживший в Мариуполе, снова отправился на фронт. И погиб с оружием в руках.