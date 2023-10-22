На Авдеевском направлении погиб воин из Полтавщины: перед этим потерял побратимов, с которыми дружил с детства

В боях за оборону Авдеевки Донецкой области погиб 20-летний полтавчанин Сергей Матюшко с позывным "Малыш". В первые дни полномасштабного вторжения такой юный, но мужественный и сознательный патриот Украины вступил в ряды территориальной обороны своего города, а когда настало время направился воевать под село Парасковеевка Бахмутского района Донецкой области.

О своем первом боевом опыте Матюшко рассказал в интервью, которое успел дать украинским журналистам, всего за несколько дней до того, как получил смертельное ранение. Отрывки из рассказов бойца опубликовали его побратимы на Facebook Полтавской отдельной бригады территориальной обороны.

"Меня тогда закрыл собой Аркадий Песчанский, мне в лицо прилетел осколок, который ношу теперь всегда с собой", – рассказывал корреспондентам молодой воин.

Бои за Авдеевку стали роковыми не только для самого Сергея, но и для его близких друзей, которые бились с врагом плечо к плечу. "Малыш" с теплом и тоской вспоминал своих товарищей детства, делился их героической стойкостью, гордился ими.

"В обычный осенний вечер начался сильный обстрел. На нас ехала колонна техники противника, мы с побратимами по ней отработали. Десант орков, которому удалось высадиться, мы с ребятами уничтожили. Мои побратимы, Наливайко и Подлесный, мужественно боролись. У Ивана сегодня день рождения… С моими павшими побратимами мы вместе с самого детства. Выросли вместе и встали на защиту страны тоже вместе. Понял сейчас, что надо отомстить за них...", – с горечью говорил тогда Сергей.

Видео дня

После своего первого сражения под Парасковеевкой защитник принял твердое решение жениться. Он встречался с девушкой пять лет, и только на войне осознал, как важно соединить себя с возлюбленной браком. К сожалению, она не дождалась своего героя...

"Вечная память Воину-Герою! Помните, что ежедневно, каждое утро дается высокой ценой наших Защитников! Свобода Украины заслуга Воинов, жертвующих своей жизнью!", – написали в эпитафии воины ТРО.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб защитник Мариуполя, 60-летний Игорь Дубик. Он провел в плену около 200 дней, освободить воина удалось всего несколько месяцев назад. За время пребывания в застенках оккупантов он похудел на 30 кг.

А на Купянском направлении погиб 31-летний боец 32-й отдельной механизированной бригады, киевлянин Андрей Бажанов "Блиц". Парень добровольно отправился на фронт после того, как увидел, что российская ракета попала в многоэтажку в Днепре.

В селе Работино на Запорожье погиб 24-летний боец бригады "Красная калина" Нацгвардии Михаил "Мирча" Мовчан. У него был за плечами боевой опыт в ООС, поэтому с полномасштабной войной рвался на фронт, но последней каплей для него стала потеря сестры, которую убила российская ракета во время удара по Виннице в июле 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!