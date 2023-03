Большая битва за Бахмут продолжается, но оккупанты готовятся возобновить наступление на еще одном направлении – ISW

Российские войска, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута на фоне возможного увеличения темпов наступательных операций в этом районе, но остается неясным, сохранят ли взявшие оперативную паузу силы "Вагнера" свое превосходство в последующих атаках на город. Паралельно оккупанты а могут готовиться к возобновлению наступательных операций в районе Угледара.

Видео дня

Хотя проблемы с персоналом и боеприпасами будут по-прежнему сдерживать продвижение врага, говорится в сводке Института изучения воны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, внутренняя динамика в ВС РФ может привести к потенциальному возобновлению дорогостоящих наступательных операций под Вуледаром, которые не сулят практических результатов.

Усилия оккупантов вокруг Бахмута

"Российские войска, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута 9 марта на фоне вероятного увеличения темпов российских наступательных операций в этом районе. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики полностью захватили Дубово-Васильевку (6 км к северо-западу от Бахмута), а опубликованные кадры с геолокацией указывают на потенциально возросший темп российских наступательных операций к северо-западу от Бахмута в последние дни", – пишет ISW.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 8 марта агрессор провел не менее 30% своих наступательных операций в Украине к северо-западу от Бахмута. Там не говорили об атаках врага возле поселка Хромово с 1 марта, и, как сообщается, украинские силы восстановили речные переправы в этом районе после того, как 4 марта российские войска "разрушили мост".

По оценкам ISW, Силы обороны Украины оттеснили российские войска от Хромово после этого, а данные о наведении понтонных мостов предполагают, что они укрепляют свои позиции вокруг критически важных наземных коммуникаций под населенным пунктом.

"Российские силы могут временно сосредоточить свои оперативные усилия к северо-западу от Бахмута, чтобы создать условия для будущих наступательных операций, направленных против этих укрепленных украинских позиций в районе Хромово или намеревающихся обойти их в более широком окружении", – предположили аналитики.

Намерения оккупантов относительно Угледара

Российские войска могут готовиться к возобновлению наступательных операций в районе Угледара, хотя проблемы с персоналом и боеприпасами будут по-прежнему сдерживать их продвижение российских войск, считают в ISW.

По словам экспертов, на кадрах, опубликованных в социальных сетях 8 марта, военнослужащие 136-й ОМСБр 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ обращаются к российскому военному командованию за дополнительными артиллерийскими боеприпасами, прежде чем они заменят 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота вблизи Угледара, чтобы провести наземные атаки в этом районе.

Примечательно, что 155-я бригада понесла значительную долю катастрофических потерь, понесенных российскими войсками в ходе завершившегося трехнедельного февральского наступления на Угледар. Более того, с начала вторжения в Украину она была переформирована как минимум семь раз.

Российские силы могут ротироваться в составе 136-й мотострелковой бригады, чтобы заменить сильно ослабленное соединение в надежде возобновить наступление под Угледаром, но эта замена один на один не представляет собой усиление этих усилий со стороны России. Личный состав 136-й бригады сообщил, что им необходимо беречь свои артиллерийские боеприпасы, поскольку большую часть артиллерийских снарядов направляют оккупантам под Бахмут.

"Маловероятно, что 136-я мотострелковая бригада сможет добиться тактического наступления под Угледаром, которого не смогли добиться 155-я и 40-я бригады морской пехоты и другие российские соединения после многомесячной подготовки к началу наступления на этом направлении. Вероятная деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники и сообщения о сохраняющихся артиллерийских ограничениях, вероятно, помешают российским силам добиться значительных тактических успехов, если они решат возобновить наступление в этом районе", – указали в ISW.

Там добавили, что внутренняя динамика в российских вооруженных силах может привести к потенциальному возобновлению дорогостоящих наступательных операций под Угледаром, которые обещают мало оперативных выгод.

По оценке ISW, российским силам потребуется продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта в районе города, чтобы это наступление могло поддержать операции в других частях Донецкой области.

"Возобновление дорогостоящих наступлений вокруг Угледара было бы нерациональным использованием и без того ослабленных сил для все более бессмысленных оперативных действий, но тем не менее личные мотивы командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова могут заставить российские силы в этом районе возобновить эти операции", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, в командовании армии РФ назревает конфликт. Министр обороны страна-агрессора Сергей Шойгу требует взятия Угледара, но подразделения оккупантов отказываются идти на штурм.

Военный эксперт Владислав Селезнев: если российские войска возьмут под контроль город Бахмут Донецкой области, их продвижение дальше будет фактически заблокировано. В частности, оккупанты впрутся в линию обороны украинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!