newspaper
img

Большая битва за Бахмут продолжается, но оккупанты готовятся возобновить наступление на еще одном направлении – ISW

Марина Лисничук
War
4 минуты
6,9 т.
Большая битва за Бахмут продолжается, но оккупанты готовятся возобновить наступление на еще одном направлении – ISW

Российские войска, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута на фоне возможного увеличения темпов наступательных операций в этом районе, но остается неясным, сохранят ли взявшие оперативную паузу силы "Вагнера" свое превосходство в последующих атаках на город. Паралельно оккупанты а могут готовиться к возобновлению наступательных операций в районе Угледара.

Видео дня

Хотя проблемы с персоналом и боеприпасами будут по-прежнему сдерживать продвижение врага, говорится в сводке Института изучения воны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, внутренняя динамика в ВС РФ может привести к потенциальному возобновлению дорогостоящих наступательных операций под Вуледаром, которые не сулят практических результатов.

Усилия оккупантов вокруг Бахмута

"Российские войска, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута 9 марта на фоне вероятного увеличения темпов российских наступательных операций в этом районе. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что боевики полностью захватили Дубово-Васильевку (6 км к северо-западу от Бахмута), а опубликованные кадры с геолокацией указывают на потенциально возросший темп российских наступательных операций к северо-западу от Бахмута в последние дни", – пишет ISW.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 8 марта агрессор провел не менее 30% своих наступательных операций в Украине к северо-западу от Бахмута. Там не говорили об атаках врага возле поселка Хромово с 1 марта, и, как сообщается, украинские силы восстановили речные переправы в этом районе после того, как 4 марта российские войска "разрушили мост".

Большая битва за Бахмут продолжается, но оккупанты готовятся возобновить наступление на еще одном направлении – ISW

По оценкам ISW, Силы обороны Украины оттеснили российские войска от Хромово после этого, а данные о наведении понтонных мостов предполагают, что они укрепляют свои позиции вокруг критически важных наземных коммуникаций под населенным пунктом.

"Российские силы могут временно сосредоточить свои оперативные усилия к северо-западу от Бахмута, чтобы создать условия для будущих наступательных операций, направленных против этих укрепленных украинских позиций в районе Хромово или намеревающихся обойти их в более широком окружении", – предположили аналитики.

Большая битва за Бахмут продолжается, но оккупанты готовятся возобновить наступление на еще одном направлении – ISW

Намерения оккупантов относительно Угледара

Российские войска могут готовиться к возобновлению наступательных операций в районе Угледара, хотя проблемы с персоналом и боеприпасами будут по-прежнему сдерживать их продвижение российских войск, считают в ISW.

По словам экспертов, на кадрах, опубликованных в социальных сетях 8 марта, военнослужащие 136-й ОМСБр 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ обращаются к российскому военному командованию за дополнительными артиллерийскими боеприпасами, прежде чем они заменят 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота вблизи Угледара, чтобы провести наземные атаки в этом районе.

Примечательно, что 155-я бригада понесла значительную долю катастрофических потерь, понесенных российскими войсками в ходе завершившегося трехнедельного февральского наступления на Угледар. Более того, с начала вторжения в Украину она была переформирована как минимум семь раз.

Российские силы могут ротироваться в составе 136-й мотострелковой бригады, чтобы заменить сильно ослабленное соединение в надежде возобновить наступление под Угледаром, но эта замена один на один не представляет собой усиление этих усилий со стороны России. Личный состав 136-й бригады сообщил, что им необходимо беречь свои артиллерийские боеприпасы, поскольку большую часть артиллерийских снарядов направляют оккупантам под Бахмут.

Большая битва за Бахмут продолжается, но оккупанты готовятся возобновить наступление на еще одном направлении – ISW

"Маловероятно, что 136-я мотострелковая бригада сможет добиться тактического наступления под Угледаром, которого не смогли добиться 155-я и 40-я бригады морской пехоты и другие российские соединения после многомесячной подготовки к началу наступления на этом направлении. Вероятная деградация других подразделений в этом районе, значительные потери техники и сообщения о сохраняющихся артиллерийских ограничениях, вероятно, помешают российским силам добиться значительных тактических успехов, если они решат возобновить наступление в этом районе", – указали в ISW.

Там добавили, что внутренняя динамика в российских вооруженных силах может привести к потенциальному возобновлению дорогостоящих наступательных операций под Угледаром, которые обещают мало оперативных выгод.

По оценке ISW, российским силам потребуется продвинуться на 24 км от нынешней линии фронта в районе города, чтобы это наступление могло поддержать операции в других частях Донецкой области.

"Возобновление дорогостоящих наступлений вокруг Угледара было бы нерациональным использованием и без того ослабленных сил для все более бессмысленных оперативных действий, но тем не менее личные мотивы командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова могут заставить российские силы в этом районе возобновить эти операции", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, в командовании армии РФ назревает конфликт. Министр обороны страна-агрессора Сергей Шойгу требует взятия Угледара, но подразделения оккупантов отказываются идти на штурм.

Военный эксперт Владислав Селезнев: если российские войска возьмут под контроль город Бахмут Донецкой области, их продвижение дальше будет фактически заблокировано. В частности, оккупанты впрутся в линию обороны украинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!