'Большая охота будет продолжаться, пока бешеные твари не покинут нашу землю', – Порошенко показал, как бойцы 10 бригады охотятся на оккупантов

Украинские защитники с помощью дронов право уничтожают российских захватчиков. Бойцы из 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ежедневно отправляют "подарки" врагу на восточном направлении фронта.

Петр Порошенко в соцсетях поделился видео с фронта от бойцов 10 ОГШБр. На кадрах видно, как украинские военные уничтожают российских охотников за оккупантами.

"Большая охота продолжается. И будет продолжаться, пока бешеные твари не оставят всю нашу землю в покое. Для этого 24/7 в небе над Востоком и Югом работают наши дроны. Ребята из 10-й Горно-штурмовой бригады ежедневно отправляют "подарки" оккупантам восточном направлении", – прокомментировал видео Порошенко.

"Иногда, к сожалению, птиц сбивают. Поэтому мы непрерывно поставляем в войска сотни дронов. Различных типов и производителей, для разных задач. Самые популярные и экзотические, известные и секретные, боевые и разведывательные. Закрываем потребности разных бригад. Ведь чем больше дронов в наших бойцов — тем быстрее выгоним озверевших оккупантов", – подчеркнул пятый президент.

Видео дня

Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" системно поставляют в ВСУ беспилотные летательные аппараты разных типов и назначения.

В настоящее время Петр Порошенко начинает еще один проект для ВСУ по поставке на фронт дронов-камикадзе украинского производства. Первую партию из 50 FPV-дронов уже отправили в подразделения. Вскоре две бригады на южном и восточном направлениях получат еще 400 таких дронов.